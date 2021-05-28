شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يفوز دائماً.. مصطفى غربال "فأل حسن" للأهلي قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة السوبر الأفريقى 2020 والتي تجمع الأهلى ونهضة بركان المغربى اليوم، الجمعة، للحكم الجزائرى مصطفى غربال، باعتباره من الحكام المميزين فى القارة.

المفارقة أن جميع المباريات التى أدارها مصطفى غربال للأهلي نجح خلاها المارد الأحمر فى تحقيق الفوز، وهو ما يجعل تعيينه لإدارة مباراة السوبر الأفريقى فأل حسن للأهلى وجماهير.

وأدار الحكم الجزائرى 3 مباريات للأهلى من قبل بخلاف مباراة كان فيها حكما للفار.

المباراة الأولى التى أدارها غربال للأهلى كانت فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2018 أمام فريق تاونشيب البوتسواني، وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة الثانية كانت فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك فى المباراة التى حسمها الشياطين الحمر بهدفين مقابل، وتوج الأهلى باللقب الأفريقى التاسع والأخير فى تاريخه.

والمباراة الثالثة كانت مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

فيما كان الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال حكما للفيديو خلال مباراة إياب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال منافسات الموسم الماضى فى المباراة التى جمعت الأهلى مع الوداد البيضاوى المغربى على ملعب القاهرة الدولى وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.