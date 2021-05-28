هل يصبح موسيمانى رابع مدرب يقود الأهلى لمنصات التتويج فى السوبر الأفريقي؟

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القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فريق نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطري، ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى البطولة بعدما غابت عن خزائنه منذ عام 2014 آخر ألقابه، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى فى تاريخه وكتابه اسمه فى سجلا الأبطال.

ويسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، أن يكون رابع مدرب يقود الأهلى للتتويج بالسوبر الأفريقي بعدما سبقه 3 مدربين في قيادة الأحمر للتتويج بـ6 ألقاب.

ونستعرض الـ3 مدربين الذين قادوا الأهلى للتتويج بالسوبر في التقرير التالى.. مانويل جوزيه "4 مرات"

يتربع البرتغالى مانويل جوزيه على قائمة المدربين الذين قادوا الأهلى للتتويج بالسوبر الأفريقي بعدما نجح في التتويج بـ4 ألقاب فى السوبر الأفريقي، وجاءت فى أعوام 2002، 2006، 2007، 2009.

حسام البدرى "مرة"

نجح حسام البدرى مدرب منتخب مصر الحالي في قيادة الأحمر للتتويج بلقب السوبر الأفريقي مرة واحدة فى عام 2013 على حساب ليوباردز الكونجولى، بعدما فاز الأهلى عليه، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

محمد يوسف "مرة"

وسجل محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، اسمه في قائمة المدربين المتوجين بلقب السوبر الأفريقي مع الأهلى بعدما توج عام 2014، على حساب الصفاقسى التونسى، بعدما نجح الأهلى فى الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد القاهرة الدولي.