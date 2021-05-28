شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة أسوان والاتحاد السكندرى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج أسوان نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى

2_يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

3_أسندت لجنة الحكام مباراة أسوان والاتحاد للحكم الدولى محمد عادل ومعه محمد الصباحى حكم فيديو.

4_يدخل زهرة الجنوب مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

5_التقى الاتحاد السكندرى واسوان فى 8 مباريات قبل صدام الليلة فاز زعيم الثغر فى ثلاثة مباريات وفاز تماسيح النيل فى أربعة لقاءات وانتهت واحدة بالتعادل وكانت هى أمتع مباراة بين الفريقين بعدما شهدت ستة أهداف بواقع ثلاثة لكل فريق .

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز اسوان بثلاثة مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 21 فبراير 2021 بالجولة الثامنة للمسابقة، سجل ثلاثية زهرة الجنوب عبد العزيز موسى ومحمد أسامة وأحمد سالم صافى وسجل رزاق سيسيه هدف زعيم الثغر الوحيد.