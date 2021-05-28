شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عادل عبد الرحمن يسرق فرحة هدف مجدى عبد الغنى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى عادل عبد الرحمن نجم الأهلي ومنتخب الأسبق كواليس مشاركته في مونديال 90 مع منتخب مصر، قائلاً: طلب منى الراحل محمود الجوهرى المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الانضمام إلى منتخب مصر الثانى المشارك فى كأس الأمم الإفريقية بالجزائر مع عدد من اللاعبين، يأتي في مقدمتهم، الراحل كابتن ثابت البطل، وحمادة صدقي، وطارق يحيى، وعبدالعظيم الشورى.

وواصل عادل عبد الرحمن: تم ضمّنا مع المنتخب الأوليمبي لنكون بمثابة عنصر الخبرة وبعد البطولة تم اختيارى من قبل الجوهرى مع ثابت البطل لنشارك مع المنتخب الأول فى مونديال إيطاليا، وشاركت في الثلاث مباريات أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا .

وتابع عادل عبد الرحمن: بعدا أحرز مجدى عبدالغنى ضربة الجزاء في مباراة هولندا.. إنتابتني فرحة غامرة لدرجة أنني ظللت أسير وأجرى بمفردى بعيداً عن احتفالات اللاعبين وهو ما كان مثار جدل لأن الكاميرات ظلت تُتابعني وكأنني من سجلت هدف مصر في هولندا وليس مجدي عبد الغني.