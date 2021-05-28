شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الأندية المصرية مع المغربية فى السوبر قبل صدام الأهلى ونهضة بركان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من عشاق الكرة الإفريقية متابعة الموقعة الكروية بين الأهلي بطل دورى أبطال إفريقيا ونظيره نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية في السوبر الأفريقي على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري في السادسة مساء اليوم الجمعة .

التقت الأندية المصرية مع المغربية في ثلاث مناسبات ببطولة السوبر الأفريقي، وجاء اللقاء الأول بين فريقي الزمالك والوداد المغربي عام 2003 بمصر وتمكن الزمالك من التغلب على الوداد بنتيجة (3-1)، بينما جمع اللقاء الثاني بين الأهلي والجيش الملكي المغربي عام 2006، وفاز الأهلي بضربات الترجيح بعدما انتهت المباراة بنتيجة (0-0)، وسيكون لقاء نهضة بركان والأهلي المصري هو ثالث مواجهة.

ويعد النهائي المرتقب بين الأهلي ونهضة بركان المغربي هو التاسع والعشرين في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت عام 1993، بأول نهائي جمع بين أفريكا سبورتس الإيفواري والوداد المغربي وكان اللقب الأول من نصيب النادي الإيفواري الذي حسم النهائي لصالحه بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، لتتواصل المنافسات من يومها لحد الساعة.

يخوض فريق نهضة بركان المغربي أول نهائي ببطولة كأس السوبر الأفريقي في تاريخه وتاريخ البطولة العريق، بعدما فاز بكأس الكونفدرالية في اللقاء النهائي على نادي بيراميدز المصري، ويسعى النادي المغربي لتحقيق المفاجأة وحصد أول ألقابه بالسوبر الأفريقي ولو أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام نادي الأهلي المصري ولكن كل شيء ممكن في كرة القدم.