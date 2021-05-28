استدعاء ثلاثي الأهلي والزمالك ولاعب مانشستر يونايتد لقائمة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج التي ستدخل في معسكر تحضيري استعداد لخوض مباريات ودية ضد الجزائر والكونغو الديمقراطية ومالي.

وشهدت قائمة منتخب تونس استدعاء كل من علي معلول ظهير أيسر الأهلي وفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك.

وتواجد لاعب مانشستر يونايتد الشاب حنبعل المجبري بعدما فضَّل تمثيل منتخب تونس عن منتخب فرنسا، الذي لعب ضمن صفوف منتخب الشباب معه.

وغاب عن قائمة منتخب تونس أيمن بن محمد بعد تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الصليبي مع فريقه دينزلي سبور التركي، الذي انضم اليه من لوهافر الفرنسي على سبيل الإعارة.

وضمت قائمة منتخب تونس 28 لاعبا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية، معز حسن.

الدفاع: منتصر الطالبي، أسامة الحدادي، ديلان برون، ياسين مرياح، علي العابدي، محمد دراقر، وجدش كشريدة، عمر الرقيق، علي معلول، آدم بلامين.

الوسط: إلياس السخيري، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري، نعيم السليتي، وهبي الخزري، حمزة رفيع، يوسف المساكني.

وفي الهجوم: سيباستيان تونكتي، عصام الجبابي، سيف الدين الجزيري، سيف الدين الخاوي، علي يوسف.