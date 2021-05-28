رسميا.. أحمد المحمدي يعلن رحيله عن أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا رحيله عن الفريق رسميا، مشيرا إلى أن موسم 2020/2021 كان الأخير له مع النادي.

ولن يجدد المحمدي عقده مع أستون فيلا الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يتيح له الانتقال إلى أي ناد آخر بصفة مجانية.

صاحب الـ33 عاما خاض 17 مباراة مع أستون فيلا خلال الموسم الجاري، وهو أكثر لاعب مصري مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 197 مباراة.

وانضم المحمدي إلى أستون فيلا عام 2017 قادما من هال سيتي، ليمثل "الفيلانز" في 129 مباراة، ليسجل أربعة أهداف ويصنع 17 آخرين.

وجاء بيان أحمد المحمدي عبر حسابه على تويتر كالتالي:

"أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكراً لكل من شارك مع أستون فيلا، إنه لشرف كبير أن ألعب هنا"

"لقد أمضيت 4 سنوات رائعة واستمتعت بالنجاحات والإخفاقات، سأرحل وأنا أعلم أنني لعبت دوري في إعادة النادي إلى حيث ينتمي"

"الفريق هنا رائع وأنا أعلم أنه سيتحسن فقط برؤية وتوجيه ملاك النادي"

"شكرا جزيلا للمدير الفني، طاقم التدريب، وكل الأفراد في بوديمور هيث (مقر التدريبات)، لكن شكر خاص لكم أيها المشجعين، لقد فاتكم بشكل كبير هذا الموسم بسبب الوباء، ولكن نأمل العودة الموسم المقبل لتشجيع اللاعبين"

"لقد أتيحت لي الفرصة ربما لأعود إلى هنا في يوم من الأيام بصفة تدريبية، ولكن هذا ليوم آخر، ولكن حتى ذلك الوقت، سأظل محبًا للنادي"