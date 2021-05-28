"ملاحقة بطل أوروبا و تعزيز التربع على عرش مصر" .. أهداف أخرى للأهلي من السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لقب جديد سيضاف إلى خزائن كرة القدم العربية ببطولة كأس السوبر الأفريقي، حينما يلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة.

وتقام النسخة التاسعة والعشرين من البطولة بين فريقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، وفريق نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية 2020، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية 10 أرقام عن المباراة:

- منذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 1993، فازت الفرق العربية بـ18 لقبا للسوبر، كان آخرها في النسخ الثلاث الأخيرة، بينما نالت الفرق الأخرى بالقارة السمراء 10 ألقاب.

- تعتبر مصر أكثر الدول فوزا بالسوبر الإفريقي بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيها المغرب، التي فازت أنديتها بأربعة ألقاب في المسابقة، بواقع لقبين للرجاء البيضاوي ولقب وحيد للوداد والمغرب الفاسي.

- يأمل الأهلي في منح الأندية المصرية لقبها الحادي عشر في البطولة، بعدما سبق لنادي القرن في أفريقيا الفوز بها 6 مرات، بينما نال الزمالك البطولة 4 مرات، كان آخرها العام الماضي.

- تُوج الزمالك بطلاً لكأس السوبر الإفريقي 2019 في نسختها الـ28، فيما تُوج فريق الرجاء المغربي بالنسخة الـ27، وذلك على حساب الترجي التونسي في النسختين.

- يتصدر الأهلي قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الإفريقي بانتزاعه اللقب في ست نهائيات للبطولة، التي غابت عنه لمدة سبعة أعوام وتحديدا منذ نسخة 2014 على حساب الصفاقسي التونسي.

- يشارك الأهلي للمرة التاسعة في السوبر الإفريقي، وخسر في مناسبتين فقط أمام الزمالك عام 1994 ووفاق سطيف الجزائري 2015، ويسعى الفريق الأحمر للتتويج بلقبه السابع في المسابقة لتعزيز رقمه القياسي.

- يلعب نهضة بركان في السوبر للمرة الأولى في تاريخه، حيث حقق لقبه الإفريقي الأول في كأس الكونفدرالية بنسختها الأخيرة.

- يشهد السوبر الإفريقي للمرة الثالثة مواجهة بين الفرق المصرية والمغربية، حيث حسم المصريون المواجهتين السابقتين لمصلحتهم، بعد فوز الزمالك والأهلي باللقب عامي 2003 و2006، على حساب الوداد البيضاوي والجيش الملكي على الترتيب.

- بات بركان الفريق المغربي السابع الذي يواجه الأهلي، بعدما سبق للفريق الأحمر أن خاض 23 مباراة مع أندية المغرب، حقق خلالها 9 انتصارات و8 تعادلات ومُني بـ6 هزائم.

- يرغب الأهلي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولات الدولية في العالم، في الحصول على لقبه القاري الـ22، وتشديد الخناق على ريال مدريد الإسباني المتصدر برصيد 26 لقبا.