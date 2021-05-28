رسمياً .. قنوات الكأس تحسم موقفها من نقل مباراة السوبر الأفريقي مجاناً على نايل سات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حسمت مجموعة قنوات الكأس القطرية موقفها من إذاعة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي المقرر أن تقام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بدولة قطر.

وقالت المجموعة عبر حسبابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إنها ستنقل مباراة السوبر عبر القناة المشفرة دون تسمية معلق.

وكانت بعض التقارير أكدت أن مباراة السوبر ستذاع عبر قناة Alkass Three HD المفتوحة بتعليق أحمد الطيب ولكن القناة لم تدرج المباراة ضمن جدول البث.

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 4" بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

وأعلنت قناتا RTS2 وRTB نقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي (يوتل سات).

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