رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل بيرلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل أندريا بيرلو المدير الفني للفريق عن منصبه بعد فشله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ تسع سنوات، حيث تُوج به إنتر ميلان.

ووجه يوفنتوس صباح اليوم الجمعة الشكر إلى بيرلو بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني للفريق في تجربة تدريبية أولى قبل انطلاق الموسم خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري.

وقاد بيرلو البيانكونيري للتتويج بلقبي السوبر والكأس في إيطاليا، بينما احتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإيطالي ليضمن بصعوبة التأهل إلى دوري الأبطال في الجولة الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس اقترب من التعاقد مع مدربه السابق ماسيمليانو أليجري للعودة لتدريب الفريق في الموسم المقبل 2021/2020 بعقد يمتد إلى أربع سنوات.

وجاء بيان يوفنتوس كالتالي:

"شكرا أندريا."

"هذه هي الكلمات الأولى التي يجب علينا جميعًا نطقها في نهاية هذه التجربة الخاصة التي نعيشها معًا"

"قبل بضعة أشهر، بدأ أندريا بيرلو، رمز كرة القدم العالمية، مغامرة جديدة على مقاعد البدلاء في يوفنتوس، وكانت الأولى له كمدرب."

"للقيام بذلك، يتطلب الأمر أولاً وقبل كل شيء الشجاعة ، فضلاً عن الوعي بوسائله الخاصة، خاصة في فترة تتسم بالعديد من الصعوبات، حيث أجبر وباء كورونا العالم على إعادة اختراع قواعده الخاصة يومًا بعد يوم."

"لقد فعل أندريا ذلك أيضًا، لقد بدأ (ونحن متأكدون من ذلك، ستكون مسيرته المهنية الرائعة كمدرب) رحلة التحول والسعي والإدارة في كثير من الأحيان، لجلب أفكاره وتجربته كبطل على أرض الملعب من الجانب الآخر من الحاجز."

"وبما أن ما يهم في كرة القدم هو الانتصارات التي توضع على لوحة الإعلانات، فلنتذكر: في غضون بضعة أشهر، جمع يوفنتوس لقبين وحقق انتصارات رائعة في أرقى الملاعب، من سان سيرو إلى كامب نو."

"لكل هذا، على الشجاعة والتفاني والعاطفة التي واجهها كل يوم، للنجاحات التي تم الحصول عليها، فإن شكرنا يأتي حقًا من القلب."

"وكذلك حظنا السعيد لمستقبل سيكون جميلاً بالتأكيد."