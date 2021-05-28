قناتان مفتوحتان تنقلان السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم الأهلي بشقيقه نهضة بركان المفربي في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بدولة قطر في مباراة السوبر الأفريقي.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 4" بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

وأعلنت قناتي RTS2 وRTB نقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي (يوتل سات)

قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي:

