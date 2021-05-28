تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان والمعلق والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواجه الأهلي فريق نهضة بركان المغربي في النسخة الـ29 من بطولة كأس السوبر الإفريقي 2021 التي تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الكونفدرالية.

ويلتقى الأهلي بطل النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية مساء اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

واختتم الأهلي أمس الخميس استعداداته لمباراة نهضة بركان من خلال التدريب الختامي بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف اللقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة مساءً بتوقيت الدوحة).

وستتم إذاعة المباراة عبر قنوات الكأس القطرية وبي إن سبورتس على: "Alkass Six HD" و"Alkass Three HD" و"beIN Sports HD 4" و"beIN Sports 1 HD Premium".

وسيتولى كل من أحمد الطيب وخالد الحدي التعليق على المباراة عبر قنوات "الكأس"، وحفيظ دراجي عبر قناة "بي إن سبورتس".

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة (طالع التشكيل المتوقع).

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.