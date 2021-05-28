الامارات | برشلونة يقدم عرضاً لميسي يبقيه في النادي حتى الـ43

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم عرضاً لميسي يبقيه في النادي حتى الـ43 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أمس أن نادي برشلونة تقدم بالفعل بعرض رسمي وضعه على الطاولة أمام النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله (والده خورخي) وذلك من أجل تأمين استمرار الأسطورة بين أسوار النادي. وكشفت الصحيفة من خلال تسريب لقناة (TV3) أن العرض قد يبقي ليونيل ميسي في النادي حتى بلوغه الـ43 عاما، أي أنه عرض لعشر سنوات، تشمل اللعب لبضع سنوات مقبلة كيفما شاء اللاعب، ثم العمل سفيرا للنادي، وكذلك اللعب إذا رغب لسنتين في الدوري الأميركي، مع استمرار ارتباطه بالنادي.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية التي سيتقاضاها ليونيل ميسي، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل. ويحصل ميسي حاليا على راتب سنوي يصل إلى 130 مليون يورو، وهناك حديث بأن العرض الحالي يمنحه راتبا أقل لكن مع مزايا أكبر، وذلك من أجل إغراء اللاعب بالاستمرار.

في المقابل، يتواجد ميسي حاليا في الارجنتين حيث يستعد لخوض منافسات كوبا أميركا، وذكرت الصحيفة أنه أخبر رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بأنه لن يرد رسميا على العقد إلى أن يتم عرض كل تفاصيل الخطة المستقبلية للنادي والالتزامات التي عليه، بجانب كل التفاصيل المرتبطة بعقده الجديد.

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