شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشارك أساسيا مع الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا أساسياً فى مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة المقر لها الأحد، فى بطولة الدورى فى ظل كثرة الغيابات عن اللقاء .

وجاء الاستقرار على شيكابالا خاصة أن اللقاء سيشهد غياب كل من أشرف بن شرقى وطارق حامد للطرد، وفرجانى ساسى وحمزة المثلوثى للإيقاف وحازم إمام للإصابة.

ويغيب أشرف بن شرقى عن المباراة بسبب حصوله على طرد فى مباراة أمس، بينما يتغيب طارق حامد للطرد أمام المصرى فى المباراة السابقة لها .

كما يتغيب التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف، وفى نفس الوقت يغيب التونسى فرجانى ساسى عن الفريق فى لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى لقاء الأمس.

الجهاز الفنى يسعى لتجهيز أكثر من بديل للاعبين الغائبين خاصة في الجبهة لايمنى التى تعاني من نقص بسبب ايقاف المثلوثي واصابة حازم أمام التى قد يحتاج فترة للعلاج وهو ما سيتحدد مساء اليوم وتاكد غيابه عن لقاء الجونة القادم بالاضافة الى أن وسط الملعب يعاني ايضا لغياب طارق حامد وساسي وهو ما يعني ان هناك ثنائى جديد سيتم الدفع بهما في الوسط وسيكون محمود عبد العزيز زيزو ومحمد اشرف روقا الارجح تواجدهم لاستغلال خبرتهم رغم غيابهم لفترات عن المباريات.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.