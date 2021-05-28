شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يسجل 6 أهداف مع الجونة فى 14 مباراة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏نجح عمر السعيد، لاعب فريق الجونة، فى تسجيل 6 أهداف فى 14 لقاء شارك فيها مع الفريق الساحلي منذ انتقاله له هذا الموسم 2020 / 2021 .

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب عمر السعيد 300 ألف دولار، حيث تمسك رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، بالإبقاء على مهاجم الفريق المعار من الزمالك بصورة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وقال شحاتة، "عمر السعيد لاعب فى الجونة فى الوقت الحالي، بالتأكيد أريد استمراره معنا لأطول فترة ممكنة، وطلبنا ذلك من الزمالك ونتمنى أن نحصل على موافقتهم".

عمر السعيد عاش أزهى مراحله التهديفية مع فريق الإنتاج الحربي في موسم 2017/2018، عندما سجل 11 هدفاً مع الفريق، ليجذب أنظار نادى الزمالك الذى ضم اللاعب في الموسم التالي مباشرة.

ومع نادي الزمالك شارك عمر السعيد في 59 مباراة، إلا أنه لم يسجل سوى 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

بينما كانت بداية عمر السعيد مع فريق الزرقا بالقسم الثاني، قبل أن ينتقل منه إلى فريق الجونة، حيث ظهر في الدوري الممتاز، وشارك مع الفريق الساحلي في 45 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وانتقل عمر السعيد بعد ذلك إلى مصر المقاصة ليشارك في 6 مباريات لكنه لم يحالفه التوفيق في إحراز الأهداف، ثم التحق سريعاً بفريق الانتاج الحربي ليشارك 39 مباراة ويسجل 13 هدفاً وتعتبر تلك الفترة الأفضل في مسيرته، ثم انضم إلى وادي دجلة، ومع فريق الغزلان شارك السعيد في 12 مباراة وسجل هدفين قبل أن ينضم إلى الزمالك.