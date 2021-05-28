شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: نهضة بركان "هيتعب" الأهلى.. والأحمر سيفوز بشرط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربى اليوم فى السوبر الأفريقى لن تكون سهلة على الفريقين . وقال عبد الجليل لـ"الخليج 365"، إن نهضة بركان "سيتعب " الأهلى فى مباراة اليوم، رغم أنه فريق ليس من كبار أفريقيا، ولكنه سيقاتل من أجل طموحه فى الفوز وتحقيق اللقب .

وأضاف عبد الجليل، أن خبرات ومهارات الأهلى ستحسم اللقب لمصلحة الأحمر، مشيراً إلى أنه يجب على أن يمنح الأهلى الاستحواذ لنهضة بركان، كما فعل مع صن داونز فى دورى الأبطال مؤخرا، لأن فرق شمال أفريقيا تختلف عن الأفارقة.

وعن مباراتىّ الأهلى أمام الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال، قال إن الأحمر قادر على تخطى بطل تونس والتأهل للمباراة النهائية.