شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يزور منتخب كرة اليد فى معسكره بالغردقة.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتحدث وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب كرة اليد مؤكدا أن الدولة تقدم لهم كل الدعم، والتقط صور تذكارية معهم كذلك تحدث عن مستوي المعسكر التدريبي لهم ومدي كفاءته حيث أنهم أكدوا علي كفاءه مكان معسكر التدريب .
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تسعي لاقامة مشروعات رياضية كبيرة داخل المدن السياحية المختلفة مثل الغردقة وشرم الشيخ، وكذلك هناك متابعة جيدة لجميع المشروعات الرياضية المنتخب .
وتابع: أن هناك حدثين فى مدينة الغردقة هما معسكر منتخب كرة اليد وكذلك بطولة الاسكواش الدولية بمنطقة الجونة.
وكان منتخب كرة اليد وصل الأسبوع الماضي إلى أحد فنادق الغردقة لإقامة معسكره التدريبي به استعدادا لاولمبياد طوكيو، وحرص الإسباني باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد، على عقد محاضرة فنية علي هامش معسكر المنتخب المغلق المقام في اكوا فيستا الغردقة لتحفيز اللاعبين علي التركيز في التدريبات والتأهيل شكل كامل استعداداً لاولمبياد طوكيو والمقرر إنطلاقها في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل وتستمر حتي منتصف يوليو .
وخصص مدرب الأحمال الكرواتي لفراعنة اليد فقرة للاعبين لتسلق الحبال ضمن البرنامج التأهيلي من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب تتناسب مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى طوكيو.
ويكتفى الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد، بمران وحيد للاعبين فى معسكر الغردقة، على أن يخوض اللاعبين معه تدريب فى الجيم، وذلك بعدما توجه منتخب اليد إلى الغردقة ظهر الثلاثاء الماضي بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين و الجهاز الفنى .
وتتواجد بعثة فراعنة اليد في احد فنادق الغردقة الرياضية لخوض معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقبلة بانتظام جميع اللاعبين في المعسكر باستثناء المحترفين.
وانتظم لاعبى المنتخب المصرى الأول للرجال بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب فى معسكرهم المغلق بمدينة الغردقة الذى انطلق في 18 مايو ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.
ويضم المعسكر 21 لاعبًا وهم: محمد عصام الطيار ومحمد على وعبدالرحمن طه وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وعبدالرحمن سيسة ويحيى الدرع وحسن قداح وسيف الدرع ومصطفى خليل وعبدالرحمن فيصل وأحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح وأكرم يسرى وعمر سامى وعمر خالد كاستيلو وإبراهيم المصرى ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.
يذكر أن برنامج إعداد المنتخب سوف يتخلله عدد من المباريات الودية القوية والتى ستقام مع منتخبات: إسبانيا وفرنسا وألمانيا وذلك فى الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو.