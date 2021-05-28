شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يزور منتخب كرة اليد فى معسكره بالغردقة.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتحدث وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب كرة اليد مؤكدا أن الدولة تقدم لهم كل الدعم، والتقط صور تذكارية معهم كذلك تحدث عن مستوي المعسكر التدريبي لهم ومدي كفاءته حيث أنهم أكدوا علي كفاءه مكان معسكر التدريب .

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تسعي لاقامة مشروعات رياضية كبيرة داخل المدن السياحية المختلفة مثل الغردقة وشرم الشيخ، وكذلك هناك متابعة جيدة لجميع المشروعات الرياضية المنتخب .

وتابع: أن هناك حدثين فى مدينة الغردقة هما معسكر منتخب كرة اليد وكذلك بطولة الاسكواش الدولية بمنطقة الجونة.