شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلي جاهز لمواجهة نهضة بركان والعودة بكأس السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق يخوض مباراة نهضة بركان الليلة فى بطولة السوبر الأفريقي بهدف تحقيق الفوز على بطل المغرب، والتتويج باللقب والعودة بكأس البطولة إلى القاهرة لإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن الأهلى استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، منذ الوصول إلى قطر.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، السوبر الأفريقي بطولة غالية وعزيزة على الأهلي، ونسعى بقوة للتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادى منذ7 سنوات تقريبا، عندما توج الفريق بآخر لقب «سوبر» على حساب الصفاقسى التونسي.

وأضاف مدير الكرة، «الأهلى الآن فى مرحلة مهمة، نجح خلالها الفريق فى إنجاز أهدافه فى المسابقة المحلية، وفى دورى أبطال أفريقيا، ونحن الآن فى بطولة السوبر، ونخوض مباراة حاسمة الليلة أمام نهضة بركان المغربي، ونسعى لتحقيق الفوز؛ للتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وأكد مدير الكرة أن لاعبى الأهلى لديهم الخبرات التى تساعدهم فى الفصل بين البطولات المتعددة، والتعامل الذهنى مع كل بطولة على حدة، والجهاز الفنى يسعى بشكل مستمر لتجديد دوافع اللاعبين؛ من أجل استمرار مسيرة الفريق فى تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وشدد عبدالحفيظ على أن مباراة السوبر الإفريقى هى بطولة اليوم الواحد، ولها حسابات خاصة، مشيرا إلى أن مساندة جماهير الأهلى للفريق دائما ما تصنع الفارق، والتتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم الاخيرة للأندية فى قطر كانت خير شاهد على ذلك؛ لذلك فهو سعيد بتواجدهم فى مدرجات ملعب جاسم بن حمد بنادى السد اليوم لمؤازرة الأهلي.

واختتم سيد عبدالحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي، يسعى لتقديم عرض قوى أمام نهضة بركان، وحصد لقب السوبر الإفريقى فى المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أن الفريق يتطلع دائما لإسعاد الملايين من عشاقه.