شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى.. عزل جميع المشاركين بالفقاعة الطبية عن الجماهير بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» على الحديث مع الجهاز الإدارى بالأهلى ونهضة بركان، قبل مرانهما الأخير الذى أقيم أمس باستاد جاسم بن حمد بنادى السد، وأبلغوهم بضرورة الالتزام بأماكن جلوس البدلاء خارج الملعب، بالإضافة إلى تواجد جميع أفرد البعثة المرافقة للفريقين بعيداً عن الجماهير التى ستتواجد فى مدرجات استاد نادى السد، التزاماً بإجراءات الفقاعة الطبية المعمول بها، منذ الوصول إلى قطر.

وحدد مسئولو الكاف أماكن مخصصة فى مدرجات نادى السد، لتواجد جميع المرافقين لبعثتى الأهلى ونهضة بركان بعيدا عن أماكن تواجد الجماهير فى الملعب.

ودخل فريقا الأهلى ونهضة بركان، وجميع المرافقين والمشاركين بمباراة السوبر الأفريقي، فى فقاعة طبية منذ يوم 25 فى فندق واحد، طبقا للإجراءات الاحترازية التى يفرضها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف».

ويلتقى الأهلى اليوم، الجمعة، مع نهضة بركان المغربى فى بطولة السوبر الأفريقي، على ملعب جاسم بن حمد بنادى السد، وتنطلق المباراة فى السادسة مساء بتوقيت مصر«7 بتوقيت قطر».

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، والتتويج باللقب السابع فى السوبر الأفريقي، خاصة أن هذا اللقب غائب عند دولاب بطولات النادى منذ عام2014، عندما توج الفريق بالسوبر السادس، على حساب الصفاقسى التونسي.