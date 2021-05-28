شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. انطلاق منافسات نهائى بطولة الجونة الدولية للأسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الدور النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتقام المباراة الأولى بين نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا للسيدات، ونوران جوهر المصنفة الثانية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف.

بينما تقام المباراة الثانية بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا نظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في تمام الساعة الثامنة والربع.