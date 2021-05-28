شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتظلم للجبلاية من حرمان عامل غرفة الملابس من راتبه 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى الإنتاج الحربى بتظلم جديد لاتحاد الكرة لتخفيض عقوبة عامل غرفة الملابس بالفريق الذى وقعت عليه لجنة المسابقات عقوبة مادية 20 ألف جنيه، بسبب اعتراضه على حكم مباراة الإنتاج مع الزمالك، والتمس النادى تخفيض العقوبة للعامل الذى يتقاضى ألفى جنيه شهرياً، وبالتالي سوف يحرم من راتبه طيلة 10 أشهر لتسديد الغرامة، وهو أمر بالغ الصعوبة، لاسيما بعد أن قررت اللجنة رفض التظلم المقدم من الإنتاج لتخفيض عقوبة محمد طلعت مهاجم الفريق الذى تم إيقافه 4 مباريات بسبب البصق على دكة بدلاء الزمالك.

وأكد أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي أن ناديه يعترض علي طريقة إدارة مسابقة الدوري العام، لاسيما بعد قرارات اتحاد الكرة بالأمس بتخفيض عقوبات بعض الأندية وتجاهل البعض الآخر في وقائع تؤكد عدم العدالة فى العقوبات .

وأضاف رئيس الإنتاج الحربي، "تقدمنا بتظلم لاتحاد الكرة ضد عقوبة ايقاف محمد طلعت مهاجم الفريق أربعة مباريات وتغريم عامل غرفة خلع الملابس 20 الف جنيه ورفض اتحاد الكرة مناقشة التظلم وفي نفس التوقيت بادر بتخفيض عقوبة الاتحاد السكندري بشكل صارخ".

وقال أشرف عامر إن الغرامة على عامل غرفة الملابس لمجرد الاعتراض على الحكم 20 ألف جنيه وهو راتبه ألفى جنيه، أى أن الغرامة قيمة عشرة أشهر من راتبه الشهرى .

وغاب محمد طلعت عن هجوم الانتاج الحربى أمام الاسماعيلى والبنك الأهلى والمقاولون العرب وسموحة بعد رفض الجبلاية تخفيض العقوبة بعد التظلم الذى تقدم به الانتاج، وتمثل عودة طلعت بارقة أمل لـ أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الذى يعانى من أزمة هجومية لذا قرر الاستعانة بالناشئين لإنقاذ الفريق.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

وقرر خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، توقيع عقوبة 100 ألف جنيه على أى فرد من منظومة ناديه يتحدث فى وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية، لفرض مزيد من الانضباط على جنبات الفريق حتى يستعيد مكانته فى جدول الدوري بعد النتائج المتراجعة هذا الموسم.