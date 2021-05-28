شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة مصر المقاصة وغزل المحلة قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مصر المقاصة نظيره غزل المحلة فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء علي كواليسها في السطور التالية..

1_يحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 23 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

2_ يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 31 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 24.

3_يدخل الفريق الفيومى مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من أسوان بهدف دون رد في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة المقاصة والمحلة ومعه مصطفى مدحت حكم فيديو.

5_التقى غزل المحلة مع مصر المقاصة فى 9 مباريات قبل صدام اليوم، فاز الفلاحين فى لقاء وحيد بينما فاز الفريق الفيومى 4 مرات وانتهت 4 مواجهات بالتعادل بين الفريقين

6_ انتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين قبل عودة الفلاحين للدوري الممتاز هذا الموسم فى 9 يونيو 2016 بفوز المقاصة بهدف دون رد.

7_ انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 18 يناير 2021 بالجولة الثامنة للمسابقة على ستاد غزل المحلة ، سجل ثنائية الفريق الفيومى شيمس بيكيلى وعصام صبحى وسجل هدف المحلة محمود علاء القطامى.