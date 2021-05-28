شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كساب يغيب عن غزل المحلة لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة بالعضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب خالد كساب مهاجم فريق غزل المحلة، لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع عقب الإصابة التي لحقت باللاعب خلال المشاركة في المباراة الماضية أمام أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث أثبتت الأشعة التي أجراها خالد كساب إصابته بمزق في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

ويخوض فريق غزل المحلة معسكر مغلق فى أحد فنادق القاهرة منذ العودة من أسوان وذلك لتجنب الارهاق على اللاعبين من العودة للمحلة ثم السفر للقاهرة مرة أخرى ويسعى خالد عيد المدير الفنى من تصحيح الاخطاء الدفاعية للاعبى الفريق التى ظهرت فى مباراة أسوان الماضية فى بطولة الدورى المصرى .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام على ملعب المقاولون العرب فى تمام الساعة الخامسة مساءا اليوم

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والخساراة فى 7 مباريات .