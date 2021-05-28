شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل مباراة نهضة بركان بالسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق أمس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان في بطولة كأس السوبر الإفريقي.



وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية أمس الخميس وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإجراءات الفقاعة الطبية، التي تخضع لها بعثتي الأهلي ونهضة بركان وطاقم التحكيم، وجميع المشاركين في مباراة السوبر الإفريقي.



وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على ملعب المباراة في حضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من المران.



ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «7 بتوقيت قطر» على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في بطولة كأس السوبر الإفريقي، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، والتتويج باللقب، والعودة إلى القاهرة بالكأس.