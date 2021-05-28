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ميدو: يجب انضمام شيكابالا للمنتخب.. لا يُقارن والأفضل في مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بانضمام محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه أفضل لاعب في مصر.

وكتب ميدو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" صباح الجمعة: "شيكابالا لازم يروح المنتخب، بصراحة مفيش لاعيب في مصر يقارن بيه، أحسن لاعب في ".

وكان شيكابالا قاد الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي أمس الخميس بهدف نظيف في دور الـ16 بالسويس.

يُذكر أن صاحب الـ35 عاما شارك مع الزمالك في 23 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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