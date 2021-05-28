ميدو: يجب انضمام شيكابالا للمنتخب.. لا يُقارن والأفضل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بانضمام محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه أفضل لاعب في مصر.

وكتب ميدو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" صباح الجمعة: "شيكابالا لازم يروح المنتخب، بصراحة مفيش لاعيب في مصر يقارن بيه، أحسن لاعب في الدوري المصري".

وكان شيكابالا قاد الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي أمس الخميس بهدف نظيف في دور الـ16 بالسويس.

يُذكر أن صاحب الـ35 عاما شارك مع الزمالك في 23 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين.