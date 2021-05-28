تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

ويلتقى الأهلي بطل النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية مساء اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة بالسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

واختتم الأهلي أمس الخميس استعداداته لمباراة نهضة بركان من خلال التدريب الختامي بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف اللقاء.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.