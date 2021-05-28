شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة للأهلى قبل التوجه لملعب مباراة السوبر الأفريقى بالدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المقررة فى السادسة مساء اليوم الجمعة .

وذلك لمراجعة الخطة التى إستقر عليها المدرب والتكليفات للعناصر التى سبتدأ اللقاء بهدف الاطمئنان على إستعياب اللاعبين للتعليمات التى منحها لهم طيلة الايام الماضية .وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، على معاينة ملعب المباراة على هامش حضورهما المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن اللقاء.

وقبل انطلاق المران الختامى أمس تحدث بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر، مؤكدًا أن الأهلي يحترم فريق نهضة بركان المغربي، لكن جاء إلى الدوحة من أجل تحقيق الفوز، والتتويج باللقب الغائب عند دولاب النادي منذ فترة، والعودة إلى القاهرة بالكأس.

وقال موسيماني إن نهضة بركان المغربي فريق قوي، ويمتلك عناصر مميزة، ولديه مدير فني إسباني، أعرفه جيدًا، لكن الأهلي قادر على حسم المباراة لصالحه.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان، الساعة السادسة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الدوحة)، بينما تعود بعثة الفريق إلى القاهرة بعد غدٍ السبت.