شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يضع مدرب الأهلى فى حيرة قبل السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الاهلى مباراة هامة فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة أمام نهضة بركان فى بطولة السوبر الافريقي بالعاصمة القطرية الدوحة،ويدخل حامل لقب دورى أبطال افريقيا اللقاء بتركيز شديد بهدف إضافة بطولة جديدة لدولاب بطولاتة .

وشهدت الساعات الماضية مشاورات بين بيتسو موسيمانى المدير الفنى والجهاز المعاون بخصوص التشكيل الذى سيخوض المباراة ووفقا للمعلومات الواردة من قطر فان مدرب الاهلى يمر بحالة حيرة بخصوص الجبهة اليسرى حيث يفاضل موسيماني بين أيمن أشرف وعلي معلول لقيادة الجبهة اليسرى، إلا أن غياب التونسي الطويل يجعل المدير الفني مترددًا في مسألة الدفع به أساسيًا، حيث يميل لوجوده كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى و الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف

والوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

والهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف