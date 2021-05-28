شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يزور معسكر منتخب اليد بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عيد سليمان، المنسق الاعلام لمعسكر منتخب مصر لكرة اليد بالغردقة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة سيقوم بزيارة معسكر المنتخب خلال التدريب الصباحي للمنتخب للإطمئنان علي أحوال المنتخب قبل سفره للمعسكر الأوروبي استعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد بدء معسكره بالغردقة يوم ١٨ مايو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.

ونظم منتخب مصر الأول لكرة اليد رحلة ترفيهية فى إطار معسكره التدريبي الشاق بالغردقة استعدادا لأولمبياد طوكيو الصيف الحالي وزاروا منتجع الباتروس بالاس بالغردقة.

وأبدى اللاعبون والمدير الفني الإسباني روبرتو جارسیا إعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه الشرقي وبالمارينا وتنوع الآلعاب البحرية وحمام السباحة الجاكوزى المصمم خصيصا لراحة واسترخاء النزلاء وفى نفس الإطار تم تنظيم عشاء فاخر للاعبين في المطعم المغربي مصحوبا بالانغام الشرقية والتنورة.

كان لاعبو منتخب مصر الأول لكرة اليد قد أدوا تدريبات شاقة خلال معسكره التدريبي الأول بالغردقة استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 والتى ستقام في يوليو وحرص الإسباني باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بعقد محاضرة فنية علي هامش معسكر المنتخب المغلق المقام في منتجع الباتروس الرياضي في الغردقة لتحفيز اللاعبين علي التركيز في التدريبات والتأهيل شكل كامل استعداداً لأولمبياد طوكيو وخصص مدرب الأحمال الكرواتي لفراعنة اليد فقرة للاعبين لتسلق الحبال ضمن البرنامج التأهيلي من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب تتناسب مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في طوكيو.