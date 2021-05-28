شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تلتقي نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة للاسكواتش بحضور وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وذلك بين اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، في نهائي مصري.

ويعد ٢٠٢١ هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة استضافة البطولة منذ عام 2010. ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل ٩٦ لاعب ولاعبة اسكواش من ٢١ دولة حول العالم في مجمع الجونة للاسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم «الفقاعة الطبية»، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى 300 ألف دولار أمريكي.