فضيحة جنسية تتسبب في انفصال نيمار عن «نايكي»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "نايكي" العالمية الاستغناء عن النجم البرازيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، العام الماضي، بعدما فتحت الشركة تحقيقاً بشأن "اعتداء جنسي" من المهاجم على موظفة في الشركة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن عقد نيمار مع الشركة كان يمتد لثماني سنوات أخرى، غير أن الاتهام بـ"الاعتداء الجنسي" في حق اللاعب سرع بإنهاء العقد مبكراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفة في الشركة ​أخبرت أصدقاءها وزملاءها في عام 2016 بمحاولة نيمار إجبارها على ممارسة الجنس الفموي في غرفته بالفندق أثناء وجودها في مدينة نيويورك حيث كانت تساعد في تنسيق الخدمات اللوجستية لنيمار والوفد المرافق له.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم نيمار نفيه هذا الادعاء، قائلة في بيان إن "نيمار سيدافع بقوة عن نفسه ضد هذه الهجمات التي لا أساس لها في حال تقديم أي ادعاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وفي تصريحات للصحيفة، قالت هيلاري كراين، المستشارة العامة لشركة نايكي، إن شركة نايكي أنهت علاقتها مع اللاعب لأنه رفض التعاون في تحقيق بحسن نية حول مزاعم ذات مصداقية بارتكاب مخالفات بحق موظفة.

والعام الماضي، أعلنت شركة الملابس الرياضية الشهيرة “بوما” توقيعها مع النجم البرازيلي بعد انفصاله عن شركة "نايكي" مطلع سبتمبر الماضي.