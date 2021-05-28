ما هو مصير كارتيرون بعد تعرضه للطرد في مباراة الزمالك والإسماعيلي؟.. لائحة العقوبات توضح

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، للطرد بعد نزوله إلى أرض ملعب مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، والتي أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وكان حكم اللقاء، أمين عمر، قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزمالك أشرف بن شرقي قبل نهاية الشوط الأول، ليقوم كارتيرون بنزول أرض الملعب والاعتراض بشكل دفع الحكم لاشهار بطاقة حمراء في وجهه.

وأصبح كارتيرون تحت طائلة بنود لائحة العقوبات للجنة المسابقات بعدما نزله أرض الملعب وتعرضه للطرد.

ويتعين على لجنة المسابقات مطابقة الوصف الذي سيقوم به حكم المباراة في تقريره لما عما فعله كارتيرون خلال نزوله لأرض الملعب.

وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فإن هناك 3 بنود صريحة تقارب من ظهر من الفرنسي عبر التلفاز:

- طرد أحد الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية للاعتراض وامتثل (ايقاف مباراة واحدة وغرامة 10000 جنيه)

- عدم الامتثال (ايقاف مباراة واحدة وغرامة 20000 ألف جنيه)

- نزول أحد من اللاعبين الاحتياطيين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أرض الملعب بدون إذن (للتهنئة - الاعترض - التهدئة) ايقاف مباراة واحدة وغرامة 20000 ألف جنيه