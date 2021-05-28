شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصرى البورسعيدى يستدرج دجلة فى مواجهة الجريحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً

فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق بعد الخسارة من الزمالك في الوقت القاتل مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث اليوم ، ويفتقد جهود لاعبه أحمد رفعت الذى تعرض للطرد في مباراة الزمالك.

في المقابل قال التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة للاعبيه أن استمرار نزيف النقاط بهذه الصورة يؤكد اقترابهم من الهبوط للقسم الثانى مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلفهم خسارة مباريات سهلة.