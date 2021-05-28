شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من الاعتراض على التحكيم أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبيه عقب مباراة الإسماعيلي التي انتهت أمس بفوز الزمالك 1/0 في دور الـ 16 لكأس مصر، والتى أقيمت على استاد السويس.

وأكد كارتيرون للاعبيه سعادته بمستواهم في المباراة وما قدموه من مجهود وتنظيم داخل الملعب، وحذرهم من الاعتراض على التحكيم في مباراة الجونة في ظل القرارات التحكيمية الأخيرة ضد الفريق سواء في مباراة الإسماعيلي أو المصرى فى الدورى.

ومن المنتظر أن يعقد كارتيرون محاضرة فنية بالفيديو اليوم لشرح خطة لعب فريق الجونة عقب وصول الفريق إلى مدينة الجونة، حيث يدخل الزمالك معسكر في الجونة حتى موعد المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 25 بالدوري.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

وأوضح أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة وسيجري آشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن.

من جانبه أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف، وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الأمس.

كما يغيب اشرف بن شرقي عن المباراة أيضا بسبب حصوله علي طرد في مباراة اليوم، ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.

كما تعرض الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك واشرف بن شرقي لاعب الفريق للطرد معا في الدقيقة 45 + 1 من عمر مباراة الإسماعيلي.