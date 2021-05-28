شكرا لقرائتكم خبر عن 566 مليون جنيه في السنة.. محمد صلاح ضمن أعلى اللاعبين أجرًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المركز 43 ضمن قائمة أعلى 100 لاعب أجرًا في العالم. ويتقاضى محمد صلاح 36.1 مليون دولار ما يوازي 566 مليون جنيه مصري خلال العام الجاري. وكشف الموقع أن محمد صلاح يتقاضى 25.1 مليون دولار ما يوازي 393.5 مليون جنيه بالإضافة لـ 11 مليون دولار قيمة حقوق الرعاية والإعلانات. واحتل ليونيل ميسي نجم برشلونه المركز الثاني بواقع 126 مليون دولار، بينما احتل كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس المركز الثالث بواقع 120 مليون دولار. واحتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الانجليزي حيث سجل 22 هدفاً طوال الموسم.