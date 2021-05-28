شكرا لقرائتكم خبر عن مرعي : أسامة فيصل أفضل من مروان .. وأبو جبل الأفضل بين الحراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعجّب عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق من إصرار باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق على الدفع بمروان حمدي كبديلاً في الدقيقة الأخيرة من مباراة الإسماعيلي بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف .

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية كنت أُفضل إعطاء الفرصة إلى أسامة فيصل بدلاً من مروان حمدي، خاصةً بعد تألق اللاعب في مباراة طلائع الجيش بالدوري العام وتمكنه من تسجيل هدف الفوز لفريقه وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية.

واختتم مرعي: «الزمالك لديه ثلاث حراس مرمى على مستوى عال، وحصل كل منهما على فرصته في حراسة مرمى الفريق، لكن محمد أبوجبل هو الأفضل بين الثلاثي، ولابد من خروج أحد الثنائي محمد عواد ومحمود جنش للحصول على فرصته في نادٍ آخر».