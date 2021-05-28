شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يحذّر من فتنة بين اللاعبين بسبب فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومدرب عام الزمالك السابق، أن التجديد للاعب وسط الفريق فرجاني ساسي أمر هام يقع على عاتق اللجنة الجديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب لكنه سيحدث هزة كبيرة بصفوف الفريق.

وأضاف مرعي في تصريحات تليفزيونية المبلغ المطلوب من فرجاني ساسي ووكيله مهند عون والمقدر بمليوني يورو، مبلغ كبير للغاية وسيشعل الفتنة بين زملائه داخل الفريق، وعلى رأسهم طارق حامد وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، الذين سيطالبون بتعديل عقودهم الحالية، وهو ما يتعارض مع الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.