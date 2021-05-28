شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تضع شرطًا للتجديد لـ فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن حسين لبيب، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء، بشأن لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي، حول مسألة تجديد تعاقد اللاعب الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية أطمئن جمهور الزمالك على الفريق الأول لكرة القدم، وجاهزون لعقد جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي، ووكيله مهند عون لتجديد تعاقده بدءاً من الغد إذا كانت لديه الرغبة في الإستمرار بصفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.