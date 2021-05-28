شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود لقيادة للزمالك الأحد بعد إيقافه 12 مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الزمالك جهود الثنائي محمد عبد الغني وإمام عاشور في مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة.

ويعود عبد الغني وعاشور بعد رفع الإيقاف عن الثنائي، حيث غاب مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المصري، بينما انتهت عقوبة الإيقاف 12 لقاء الخاصة بعاشور وكان آخرها أمام الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.