شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تهنئ اللاعبين بالفوز على الإسماعيلي وتطالب بحسم الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعيّن، ومحمد الإتربي، نائب الرئيس، وحسام المندوه، وحسين السيد، عضوا المجلس على النزول لغرفة ملابس الفريق بعد لقاء الإسماعيلي في الكأس.

ووجّه مجلس الإدارة عبر الموقع الرسمي التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر، ووجّه أعضاء المجلس الشكر للاعبين على الجهد المبذول خلال شوطي المباراة. وطالبوا الفريق بحسم الدوري والفوز بكاس مصر.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.