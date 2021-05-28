شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك بعد الجماهير بالفوز ببطولتين هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وقال اللاعب في تصريحاته للموقع الرسمي إن «الفوز باللقاء مهم في ظل طرد بن شرقي واللاعبون كانوا رجالا بالرغم من استكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين والجميع كان على قدر المسؤولية».

وأضاف اللاعب أن هناك روحا بالفريق والجميع يبذل مجهودات كبيره من أجل التتويج بالدوري والكأس، وأضاف أنه يعمل على تطوير نفسه، مشددًا على أن الانضمام لمنتخب تونس يمنحه دفعة للمزيد من العمل.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.