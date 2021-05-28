شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون : لا أركز مع الأهلي نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي في دور الستة عشر، وأشاد بالأداء الرجولي للاعبين في اللقاء وإصرارهم على الفوز.

وانتقد المدير الفني في تصريحاته بعد المباراة إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد، خاصة أن الملعب ليس جيدًا.

وأضاف كارتيرون أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار مشيرا إلى أنه لم يوجه أي لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وشدد على أنه يحيى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد بن شرقي في نهاية الشوط الأول موضحا أنه سعيد بروح لاعبي الفريق وفخور بمستوى الزمالك.

وعلق على الغيابات العديدة في مباراة الجونة قائلا:«سأستدعي أحمد عيد للقائمة كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبدالغني من الإيقاف سيساعد الفريق في المباراة المقبلة».

واوضح كارتيرون أنه لا يركز مع الفريق المنافس لأن الأهلي يشارك في بطولة أخرى ولكن الزمالك يلعب للفوز في جميع المباريات.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.