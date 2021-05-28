كارتيرون: هذا أول طرد في حياتي ..وأمين عمر يُحكم لصالح الأهلي دائما

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته وفخره بلاعبي الفريق، بعد التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وقال "كارتيرون" خلال مداخلة هاتفية عبر ببرنامج "زملكاوي" المُذاع عبر فضائية "الزمالك": فخور بأداء اللاعبين اليوم وأثبتوا أنهم رجال والروح والقلب سبب المكسب، وأسأل اتحاد الكرة كيف نلعب مباراة بمستوى عالي مثل لقاء الإسماعيلي على استاد السويس؟! ملعب سيء جدًا.

وبسؤاله عن رأيه في طرد بن شرقي وطرده؟ قال : أنا أعلم والناس أبلغتني أن باستمرار هذا الحكم يكون ضد الزمالك ودائمًا في مباريات الزمالك يكون هناك حالات طرد وتجازوزات ضدنا ويتحدث مع لاعبي الزمالك بشكل سيء وبغرور، كنت أعلم ذلك من قبل المباراة.

وتابع : الحكم شكله بيشجع الأهلي أو بيحكم في صالح الأهلي.

وبسؤاله عن سبب نزوله الملعب عقب طرد بن شرقي، قال: لم أقول أي شىء كانت قدمي على الملعب فقط من غير أن يفكر هناك فارق بيني وبينه 30 متر وأشهر الكارت الأحمر ليٌ من غير أن يتحدث معي.

وعن الاجتماع مع رئيس نادي الزمالك؟ أكد "كارتيرون" ان رئيس النادي هو رجل صريح ومحترم جدًا واحترامًا له لن أدلي بأي تصريحات نترك هذا الأمر له.