الشناوي: طرد بن شرقي وكارتيرون مستحق.. ولاعب الإسماعيلي كان يستحق طرد مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، أنه يتفق مع قرار الحكم أمين عمر، بطرد أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، أمام الإسماعيلي.

وأضاف "الشناوي" خلال لقاءه عبر فضائية "أون تايم سبورت": حمزة المثلوثي حصل على إنذار مستحق بسبب الدخول المتهور وقرار الحكم كان صحيح.

اما عن طرد أشرف بن شرقي، قال "الشناوي": أتفق مع الحكم أنه اعطى إنذار للاعب، رد فعل بن شرقي بعد الإنذار أنه ركل الكرة على الأرض هذا معناه امتعاض أو اعتراض على الحكم وأمين عمر طبق القانون وأعطى إنذار ثاني للاعب وأمين لم يطبق غير القانون.

تابع: بن شرقي هو الذي وصل الحكم أن يطبق عليه حالة الطرد, معقبا: الذي حدث من المدير الفني للزمالك سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، المدرب وصل أمين عمر أنه يطرده.

وعن مطالبة الجزيري بركلة الجزاء؟ أكد الخبير التحكيمي أن لاعب الإسماعيلي لم يلمس الجزيري هو رمه نفسه داخل منقطة الجزاء فلا يوجد خطأ أو ركلة جزاء.

واختتم "الشناوي": محمد حسن لاعب الإسماعيلي كان يستحق طرد مباشر وليس الإنذار الثاني.

فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقي، في إطار منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد السويس الجديد.