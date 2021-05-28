شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر المقاصة يبحث عن تصحيح المسار أمام غزل المحلة بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مصر المقاصة نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من أسوان بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى

فيما يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

ويسعى محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لإستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد الخسارة من الدراويش بالجولة الأخيرة للمسابقة

فيما طالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة بتصحيح مسار الفلاحين في جدول المسابقة عن طريق إستغلال أنصاف الفرص للتسجيل للخروج فائزاً بالمباريات.