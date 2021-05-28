شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى أمام الأندية المغربية قبل مواجهة نهضة بركان بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، فى السادسة مساء الجمعة، نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الافريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطري.

يبحث الأهلى عن لقبه السابع فى البطولة بعدما غابت عن خزائنه منذ عام 2014 آخر ألقابه، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه وكتابه اسمه فى سجلا الأبطال.

ستقام مباراة السوبر فى قطر للعام الثالث على التوالى، بناءً على اتفاقية مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وتقام المباراة دون حضور جماهيرى، بسبب فيروس كورونا.

تعتبر مواجهة الأهلى المرتقبة أمام نهضة بركان الأولى تاريخيا بين الفريقين، ويتفوق الأهلى على الأندية المغربية، حيث واجه المارد الأحمر أندية المملكة فى 24 مباراة بالبطولات الأفريقية، حقق خلالها 10انتصارات، وخسر 6 مواجهات وتعادل 8 مرات.

وخاض الأهلي الـ24 مباراة أمام 6 أندية مغربية هى: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي "جمعية الحليب".