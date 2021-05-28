شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الاتحاد السكندرى يواجه أسوان فى مهمة تصحيح المسار بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج أسوان نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

ومن جانبه طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه بحصد الانتصار الثانى على التوالي لتعويض نزيف النقاط الذى حاصر الفريق في الأسابيع السابقة للمسابقة

بينما يتمسك حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى بإستعادة نغمة الانتصارات لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بصورة ملحوظة ، وحذر حسام حسن لاعبيه من التهاون في أهدار مزيد من النقاط في الدورى هذا الموسم، وطالبهم بالعودة من اسوان بالنقاط الثلاثة لتحسين مركز الفريق في الدوري