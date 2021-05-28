شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربى اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، ويبحث المارد الأحمر عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

الاهلى الاكثر تتويجاً فى قارة افريقيا

تمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 8 مناسبات توج خلالها بـ6، يليه مازيمبي الكونغولي بـ3 ألقاب من 5 نهائيات، ويأتى الزمالك المصري فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات كانت جميعها ناجحة.

جوائز مباراة السوبر الافريقى

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

مصطفى غربال حكماً للأهلى ونهضة بركان

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر الأفريقي ويعاونه المساعدين مواطنييه عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر، والحكم الرابع جيان ندالت حكما رابعا من الكونغو، فيما يضم طاقم غرفة تقنية الفيديو "الفار" ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، مكون من عبد الرحمن الجاسم حكم فيديو، إضافة لمساعديه، خميس الماري وسعود أحمد، وسيكون جاسم مساعد مستشارا لحكم الفيديو، ووائل السباعي مدير مشروع تقنية الفيديو في الكاف.

تراجع نتائج نهضة بركان فى الدوري المغربى

فريق نهضة بركان يعيش وضعا صعبا بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية، رغم تولي بيدرو بيدو بنعلي قيادة الفريق مؤخرا، خلفا للمقال طارق السكتيوي، ويحتل نهضة بركان المركز التاسع بالدوري المغربي برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 7 مباريات وسجل 20 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، كما ودع الفريق منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم من دور المجموعات محتلات المركز الثالث، فيما لم يسبق لبطل المغرب التتويج بالسوبر الأفريقى.

الزمالك بطل النسخة الاخيرة من السوبر الافريقى

تقام بطولة السوبر الأفريقي للعام الثالث على التوالي على الملاعب القطرية، وشهدت نسخة الموسم الماضي فوز الزمالك بطل الكونفيدرالية على حساب الترجي التونسي بطل دوري الأبطال بنتيجة 3-1.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب فريق بيراميدز.