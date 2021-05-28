شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك للجماهير: لا نملك عصا سحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك أن اللجنة اتفقت مع لاعبي الفريق الأبيض على صرف جزء من مستحقاتهم يوم الأحد أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير .

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية الإتفاق مع جميع لاعبي فريق كرة القدم والألعاب الأخرى بالنادي على صرف جزء من المستحقات الأسبوع المقبل بدءاً من الأحد القادم .

واختتم لبيب: اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك لم تكمل أسبوعاً حتى الآن منذ بدء مهمتها، ولا نملك العصا السحرية، لكنني أطمئن جمهور القلعة البيضاء على فريق كرة القدم، والتجديد لجميع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء .