شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد ينتقد أحمد الشناوي : حارس متميز لكنه يفتقد الطموح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، بقدرات الحارس أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز والزمالك السابق.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: «أحمد الشناوي حارس مرمى على أعلى مستوى، ويتنتع بإمكانيات فنية كبيرة، وتنبأت له بمكانة رائعة وأن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الوطني، لكنه افتقد الطموح الذي يؤهله إلى ذلك، وانتقل إلى صفوف بيراميدز وارتضى الجلوس على دكة البدلاء، فكنت أُفضل بقاءه بصفوف الزمالك».